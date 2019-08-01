شكرا لقرائتكم تعرف على بيان اتحاد الكرة لمسابقات القسم الثانى والثالث... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أصدر مسئولو اتحاد الكرة بيان رسمي على الموقع الرسمي للجبلاية لتوضيح حقيقة ما حدث من إنشاء لجنة لوضع تصور لشكل مسابقات القسم الثاني و الثالث فى الموسم المقبل 2019 - 2020.

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جاء نص البيان كالتالي: "يؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم على أن ما تم تشكيله من لجنة تضم عددا من السادة أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد كان بهدف وضع تصور لشكل مسابقتي القسم الثاني والثالث في الموسم القادم، وذلك بناء على طلب بعض أعضاء الجمعية العمومية خلال الجلسة الودية التي عقدت يوم الاثنين الموافق 26/7/2019 ، وكانت مهمة هذه اللجنة المشاركة مع رئيسي لجنتي القسمين الثانى و الثالث والشؤن القانونية بالاتحاد لدراسة التصورات المقترحة لشكل المسابقة الموسم المقبل 2019/2020، حيث سيقوم الاتحاد بدراسة المقترحات المقدمة من اللجنه لاتخاذ القرار المناسب لصالح الكرة المصرية بما يحقق العداله لجميع الأندية".