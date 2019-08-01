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بورنموث يتعاقد مع الهولندي دانيوما

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جدة - بواسطة طلال الحمود - ذكرت تقارير صحافية، يوم الخميس، أن نادي بورنموث الإنجليزي لكرة القدم أنفق 13.7 مليون جنيه إسترليني من أجل التعاقد مع الجناح الهولندي أرنوت دانيوما من نادي كلوب بروج البلجيكي.

ووقع اللاعب البالغ 22 عاماً عقداً طويل الأمد بدون الإعلان عن قيمة التعاقد، ليصبح رابع صفقات بورنموث هذا الصيف.

وقال دانيوما للموقع الإلكتروني الرسمي لبورنموث: "التعاقد مع النادي خطوة جيدة للغاية لي".

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وأضاف: "أعتقد أن طريقة لعب الفريق تناسبني، أفضل الهجوم ولا يمكنني الانتظار للبدء".

وكان بورنموث تعاقد مع ليويد كيلي وجاك ستيسي وفيليب بيلينج .

ويستهل بورنموث حملته في الموسم الجديد بمواجهة ضيفه شيفيلد يونايتد، الصاعد حديثا للدوري الممتاز، يوم 10 أغسطس الجاري.

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