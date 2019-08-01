البوسني زوكانوفيتش يعزز دفاع أهلي جدة

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جدة - بواسطة طلال الحمود - وقع أهلي جدة برئاسة أحمد الصائغ يوم الخميس، مع المدافع الدولي البوسني إرفين زوكانوفيتش، عقدا يمتد لموسمين مع خيار التجديد لموسم ثالث.
وسبق لزوكانوفيتش، 32 عاما، اللعب للعديد من الأندية مثل جينت البلجيكي، قبل أن يبدأ مسيرته مع عدد من الأندية الإيطالية في عام 2014 مثل كييفو فيرونا وسامبدوريا وجنوى وأتالانتا وروما.
وعلى الصعيد الدولي، لعب زوكانوفيتش 36 مباراة دولية بني تصفيات كأس عالم وتصفيات كأس أوروبا قبل أن يشارك في دوري الأمم الأوروبية الأخيرة التي توجت بها البرتغال.
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