على طريقة عادل إمام.. قفشة: ’’كنت بقفش في الفراخ وأنا صغير‘‘

كتب: ضياء السقا

"كنت بقفش في الفراخ".. أحد أشهر إفيهات الزعيم عادل إمام في فيلم "مين فينا الحرامي".

وعلى طريقة الزعيم، قال لاعب الأهلي الجديد محمد مجدي "قفشة"، إنه اشتهر بهذا اللقب لأنه كان "بيقفش في الفراخ" عندما كان صغيرا.

وروى قفشة قصة تسميته بهذا الإسم، في حوار سابق مع الإعلامي إبراهيم فايق، على فضائية "دي إم سي سبورت"، قائلاً: "والدتي زمان في البلد كانت بتبيع فراخ، ولما كنت صغير كنت بشتغل معاها وأساعدها في دبحها، وكنت بقفش الفراخ.. ودى حاجة تشرفني طبعا".

كما روى "قفشة" موقفا آخر، قائلا: "في سبب كمان للإسم ده، كنت دايماً وأنا صغير قافش فى الكورة، لدرجة إني كنت بنام بيها عشان كدة واحد قريبي سمانى كده"

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جدير بالذكر أن الأهلي تعاقد رسميا مع محمد مجدي قفشة، صانع ألعاب فريق بيراميدز، بعقد يمتد لخمس سنوات.

وجاء نجاح الأهلي في الحصول على خدمات قفشة، بعد الجلسات المكثفة التي عقدها أمير توفيق، مدير لجنة التعاقدات بالنادي، مع مسئولي بيراميدز طيلة الفترة الماضية، خصوصا وأن المفاوضات بين الناديين شهدت مراحل شد وجذب، حتى نجح المارد الأحمر في النهاية بضم اللاعب، والذي كانت رغبته إرتداء القميص الأحمر.