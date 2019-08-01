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استاد القاهرة يستضيف مباريات الزمالك المحلية والأفريقية

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إيهاب بركات 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقى مجلس إدارة نادي الزمالك، خطابًا من اللواء أركان حرب على على درويش، المدير التنفيذي لهيئة استاد القاهرة الدولي،بالموافقة على استضافة مواجهات الزمالك المحلية والأفريقية خلال الموسم الحالي.

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وكتب الموقع الرسمي لنادي الزمالك: «بناء على توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، يستضيف استاد القاهرة الدولي مباريات الزمالك المحلية والأفريقية خلال الموسم الكروى الحالي».

وأضاف الموقع، وجه مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، شكره إلى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، واللواء أركان حرب على على درويش المدير التنفيذي لهيئة ستاد القاهرة.

وكانت إدارة الزمالك قد طالبت بخوض الفريق لقاءاته الموسم الجديد على ستاد القاهرة بعد افتتاحه في بطولة الأمم الأفريقية الأخيرة.

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