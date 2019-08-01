شكرا لقرائتكم خبر عن استاد القاهرة يستضيف مباريات الزمالك المحلية والأفريقية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقى مجلس إدارة نادي الزمالك، خطابًا من اللواء أركان حرب على على درويش، المدير التنفيذي لهيئة استاد القاهرة الدولي،بالموافقة على استضافة مواجهات الزمالك المحلية والأفريقية خلال الموسم الحالي.
وكتب الموقع الرسمي لنادي الزمالك: «بناء على توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، يستضيف استاد القاهرة الدولي مباريات الزمالك المحلية والأفريقية خلال الموسم الكروى الحالي».
وأضاف الموقع، وجه مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، شكره إلى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، واللواء أركان حرب على على درويش المدير التنفيذي لهيئة ستاد القاهرة.
وكانت إدارة الزمالك قد طالبت بخوض الفريق لقاءاته الموسم الجديد على ستاد القاهرة بعد افتتاحه في بطولة الأمم الأفريقية الأخيرة.
كانت هذه تفاصيل خبر استاد القاهرة يستضيف مباريات الزمالك المحلية والأفريقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.