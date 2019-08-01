إنتر وإيكاردي يعرضان طلباتهما على نابولي

يسعى نادي نابولي، في التعاقد مع ماورو إيكاردي مهاجم إنتر ميلان، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت صحيفة "كوريري ديللو سبورت"، أن إنتر وإيكاردي قاما بعرض مطالبهما على نابولي، من أجل الموافقة على إتمام الصفقة.

وكشف عن أن كريستيانو جيونتولي المدير الرياضي لنابولي، عرض حصول إيكاردي على 6 ملايين يورو كراتب سنوي في الموسم الواحد، إلا أن واندا نارا زوجة ووكيلة أعمال ماوريتو، طلبت 8 ملايين يورو.

وتابعت أن إنتر أيضًا طلب الحصول على 80 مليون يورو، لبيع اللاعب، مشيرة إلى أن نابولي يعتبر القيمة المطلوبة عالية بشكل مبالغ فيه، وسيكمل الصفقة لو كانت الظروف مواتية.

يشار إلى أن إيكاردي خرج من حسابات إنتر ميلان للموسم الجديد.