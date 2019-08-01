هوفنهايم يمدد عقد بومجارتنر

أعلن هوفنهايم، اليوم الخميس، تمديد عقد لاعبه النمساوي كريستوف بومجارتنر لمدة عامين، وذلك تزامنا مع احتفال اللاعب بعيد ميلاده العشرين.

وبذلك يستمر لاعب المنتخب النمساوي للشباب (تحت 21 عاما)، الذي سجل ظهوره الأول مع الفريق في المباراة قبل الاخيرة بالموسم الماضي، ضمن صفوف هوفنهايم حتى عام 2023 .

وقال ألكسندر روسن مدير الكرة في هوفنهايم في تصريحات لموقع النادي على الإنترنت "إنه لاعب يتمتع بإمكانيات هائلة، لكنه بحاجة إلى الوقت لاظهار هذه الإمكانيات".