رسميًا.. الصفاقسي يضم عمرو جمال من الأهلي

جح نادي الصفاقسي التونسي في الحصول على خدمات مهاجم الأهلي عمرو جمال خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأن عمرو جمال انتقل إلى الصفاقسي على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء النهائي.

ويتواجد عمرو جمال حاليًا في تونس حيث وقع رسميًا لصفوف الصفاقسي بعد موافقة إدارة الأهلي على رحيل اللاعب.

وكشف عمرو جمال أنه أنهى كل شيء مع الصفاقسي، مشددًا أن رحيله لطلائع الجيش غير صحيح.

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وحاول عمرو جمال صاحب الـ27 عامًا في الحصول على فرصة منذ عودته من الإصابة عندما تعرض لقطع في الرباط الصليبي خلال موسم (2014-2015).

وخاض عمرو جمال عدة تجارب خارجية على سبيل الإعارة من خلال الانتقال لصفوف بيدفيست الجنوب أفريقي وهليسنكي الفنلندي.

جدير بالذكر أن عمرو جمال صعد للفريق الأول بالنادي الأهلي في موسم (2013-2014) ليشارك رفقة الفريق الأحمر في 102 مباراة سجل من خلالها 30 هدفًا وصنع 10 تمريرات حاسمة.