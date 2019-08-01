بيان رسمي من الكاف حول نهائي دوري الأبطال

أصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بيانا رسميا، اليوم الخميس، حول لقاء الترجي التونسي والوداد المغربي، في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد قرار المحكمة الرياضية الدولية "كاس"، أمس، بإلغاء إعادة المباراة.

وأكد الكاف في بيانه، أن اللجنة التأديبية ستجتمع في أقرب فرصة، لاتخاذ قرار نهائي حول الأزمة، ومناقشة الأمر بكافة تفاصيله.

وكان الوداد قد توقف عن اللعب، حتى يتم تشغيل تقنية الفيديو، وذلك بعد إلغاء هدف لصالحه في مباراة إياب النهائي، أمام مضيفه الترجي، الذي قرر الكاف حينها تتويجه باللقب، قبل أن يتراجع ويطالبه بتسليم الكأس والميداليات، ويعلن إعادة اللقاء على ملعب محايد.

لكن المحكمة الرياضية الدولية ألغت قرار الكاف، أمس، بدعوى صدوره عن لجنة غير مختصة، وقررت إعادة الملف إلى الاتحاد الإفريقي، لمناقشته من جديد في اللجنة التأديبية، التي ستجتمع قريبا لإصدار قرار في هذا الشأن.