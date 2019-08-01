شكرا لقرائتكم فيفا يرفع عدد المشاركين في مونديال السيدات إلى 32 منتخباً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - باريس - أ ف ب - | منذ ساعتين في 1 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 1 أغسطس 2019 / 16:32

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) رفع عدد المنتخبات المشاركة في نهائيات كأس العالم للسيدات من 24 إلى 32 منتخبا، بدءا من النسخة المقبلة في 2023 بهدف «تعزيز تطوير كرة القدم النسائية».



وقال رئيس فيفا السويسري جاني انفانتينو «أظهر النجاح المذهل لكأس العالم هذه السنة بوضوح أن الوقت قد حان لمواصلة هذا الزخم واتخاذ خطوات ملموسة لتعزيز كرة القدم النسائية»، ووافق مجلس فيفا بالاجماع وعن بُعد على اقتراح رفع عدد المنتخبات بعدما كان من المقرر ان يصدر قراره في اجتماعه المقبل في 23 و24 تشرين الاول/اكتوبر في شنغهاي.

وكان إنفانتينو اقترح في الخامس من تموز (يوليو) الجاري، قبل يومين من المباراة النهائية للنسخة الأخيرة من مونديال السيدات في فرنسا، خطة من خمس نقاط لدعم توسيع كرة القدم النسائية.