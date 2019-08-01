شكرا لقرائتكم البوسنى خليلو زيتش يقترب من تدريب الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اقتحم البوسنى وحيد خليلو زيتش، دائرة المرشحين بقوة من أجل تولى مهمة تدريب فريق الزمالك، بداية من الموسم المقبل خلفًا لخالد جلال الذى تمت إقالته.

وانتشرت أنباء من داخل القلعة البيضاء عن سفر أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة بالزمالك، فى سرية تامة إلى فرنسا للتفاوض مع خليلوزيتش حول تولى قيادة الفريق.

- خليلوزيتش يبلغ من العمر 66 عاما، حيث إنه مواليد أكتوبر 1952

- لعب لأندية فيليز موستار ونانت، وباريس سان جيرمان، وشارك مع المنتخب فى 15 مباراة دولية، ثم أعلن اعتزاله منتصف الثمانينات.

- اتجه للتدريب عام 1993، حيث تولى ترديب عدة أندية منها الرجاء المغربى وفاز معه بدورى أبطال أفريقيا لكرة القدم سنة 1997 والدورى المحلى، وليل من الدرجة الثانية إلى احتلال المركز الثالث فى الدرجة الأولى، وباريس سان جيرمان وتوج معه ببطولة كأس فرنسا 2004، بالإضافة إلى أندية رين، وطرابزون سبر التركى، واتحاد جدة، وزغرب الكرواتى وحقق معهم الدورى وكأس كرواتيا.

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- تأهل مع منتخب كوت ديفوار إلى نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2010، أما منتخب الجزائر فتأهل معه للدور الثانى من مونديال 2014.

- قاد المنتخب الإيفوارى فى 20 مباراة خسر فى لقاءين وتعادل فى 8 مباريات وفاز فى 10 مباريات، وتمت إقالته بالخسارة من الجزائر 3/2 بربع نهائى أمم أفريقيا 2010

- تمت إقالته من تدريب منتخب اليابان قبل مونديال روسيا 2018 بعد الخسارة من السعودية فى التصفيات المؤهلة

- قاد الجزائر فى 30 مباراة فاز فى 18 وخسر فى 7 بينما تعادل فى 5 مباريات.