شكرا لقرائتكم بيراميدز يقيد 25 لاعبا في قائمته الإفريقية ويسجل 7 صفقات جديدة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف نادي بيراميدز عن قائمته الإفريقية التي ستشارك بمنافسات الكونفدرالية الإفريقية في الموسم المقبل. أنهى بيراميدز موسمه المحلي محتلا المركز الثالث، الأمر الذي جعله يتأهل للكونفدرالية لأول مرة في تاريخه. Advertisements ضمت قائمة بيراميدز ٢٥ لاعبا هم: المهدي سليمان، أحمد الشناوي، أحمد دعدور، أحمد أيمن منصور، عبد الله بكرى، عمر جابر، على جبر، محمد فتحي، طارق طه، محمد عطوة، محمد حمدي، إيريك تراوري، إسلام عيسى، جون انطوي، أحمد توفيق، رجب بكار، نبيل عماد دونجا، إبراهيم حسن، عبد الله السعيد، لومالا عبده، أحمد علي، محمد فاروق، إبراهيم عادل، دودو الجباس، محمود حمادة.

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