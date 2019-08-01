شكرا لقرائتكم مستند.. استاد القاهرة يستضيف مباريات الزمالك بالموسم الجديد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقى نادي الزمالك خطابا رسميا من اللواء على درويش المدير التنفيذي لهيئة ستاد القاهرة الدولى يفيد إقامة مباريات الفريق الأبيض سواء المحلية أو الأفريقية خلال الموسم الكروى الجديد فى الاستاد.

من جانبه، وجه مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، شكره لكافة الجهات بعد الموافقة على إقامة مباريات القلعة البيضاء باستاد القاهرة باعتبار الملعب الرسمى للنادي الأبيض طوال السنوات الماضية.

كان مجلس إدارة نادي الزمالك قد طالب بخوض الفريق مباريات بالموسم الجديد على ستاد القاهرة بعد افتتاحه في بطولة الأمم الأفريقية الأخيرة.