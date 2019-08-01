شكرا لقرائتكم فيفا يوافق على تشكيل لجنة خماسية لإدارة اتحاد الكرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
أكد مصدر باتحاد الكرة أنه سيتم تشكيل لجنة خماسية لإدارة اتحاد الكرة لمدة عام ، لحين إجراء الانتخابات المقبلة عقب الدورة الأولمبية فى طوكيو 2020.
أوضح المصدر أن اللجنة المؤقتة ستضم 5 أعضاء من بينهم رئيس، ولن يكون من بينهم عنصر نسائى.
يذكر أن مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق تقدم باستقالة جماعية عقب الخروج من دور الـ16 لبطولة أمم افريقيا 2019.
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