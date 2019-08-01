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فيفا يوافق على تشكيل لجنة خماسية لإدارة اتحاد الكرة...

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جدة - عمرو شويل يترقب مسئولو اتحاد الكرة موافقة الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، على تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة اتحاد الكرة لمدة عام، عقب استقالة المجلس السابق، خلال الأيام القليلة المقبلة

 

أكد مصدر باتحاد الكرة أنه سيتم تشكيل لجنة خماسية لإدارة اتحاد الكرة لمدة عام ، لحين إجراء الانتخابات المقبلة عقب الدورة الأولمبية فى طوكيو 2020.

 

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أوضح المصدر أن اللجنة المؤقتة ستضم 5 أعضاء من بينهم رئيس، ولن يكون من بينهم عنصر نسائى.

 

يذكر أن مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق تقدم باستقالة جماعية عقب الخروج من دور الـ16 لبطولة أمم افريقيا 2019.

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