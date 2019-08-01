شكرا لقرائتكم الأهلى يدعم أندية الممتاز بمواليد 97 و98... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بدأ النادى الأهلى العمل على الإطاحة بفريق الشباب مواليد 97 و98، بعدما ألغى الاتحاد المصرى مسابقة 97 للناشئين. وافق الأهلى على انضمام فوزى الحناوى لنادى سموحة لمدة موسمين على سبيل الإعارة، وهشام شعبان انضم لصفوف فريق طنطا الصاعد حديثا لمدة موسم على سبيل الإعارة أيضا. ومنح المارد الأحمر بطاقة الاستغناء لكل من يوسف علاء وكريم يحيى اللذين انتقلا لصفوف فريق سموحة السكندرى، وأحمد خالد كارلوس انتقل لصفوف فريق المصرى البورسعيدى، وانتقل مصطفى صبحى لصفوف فريق حرس الحدود، وأحمد حاتم وصلاح أوتاكا لصفوف فريق إف سى مصر. Advertisements كما انتقل الحارس محمد عصام الغندور لصفوف وادى دجلة، ومصطفى عزت انتقل لصفوف فريق طنطا الذى نجح فى التأهل والصعود لدورى الأضواء والشهرة. ويأمل باقى اللاعبين فى الانضمام لأندية الدورى الممتاز، فى ظل عدم اتخاذ إدارة الأهلى أى خطوات رسمية معهم للإبقاء عليهم داخل صفوف الفريق.

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