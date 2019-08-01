شكرا لقرائتكم عامر حسين يناقش لائحة الموسم الجديد مع ممثلى أندية الممتاز السبت... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويسعى اتحاد الكرة لحضور الجماهير فى الدورى الجديد، لاسيما بعد نجاح تجربة دخول الجمهور بأعداد كبيرة فى بطولة أمم افريقيا 2019، وهو ما تخطط الجبلاية لتكراره فى الدورى ، لكن مع وضع ضوابط لمنع الشغب والتجاوزات.
يذكر أن الأهلى توج بدرع الدورى رقم 41 فى تاريخه مؤخرا.
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