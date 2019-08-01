شكرا لقرائتكم الزمالك يفاوض حازم إمام لتجديد عقده بعد البقاء... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أستقر مسئولو نادي الزمالك، على الدخول فى مفاوضات مع حازم إمام ظهير أيمن الفريق، خلال الفترة المقبلة، لتجديد عقده الحالي.

وأعلن نادي الزمالك، استمرار حازم إمام فى قائمة الموسم الجديد، بعدما كان هناك إمكانية لرحيله، بالميركاتو الحالي، قبل الاستقرار على وضعه ضمن القائمة الأفريقية وغلق ملف رحيله بشكل نهائى.

وينتهى عقد حازم إمام مع الزمالك بنهاية الموسم المقبل، وبالتالى يحق للاعب التوقيع لأى نادي خلال شهر يناير المقبل، ويسعى النادي الأبيض لتجديد التعاقد خلال الأيام القليلة القادمة.

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وجاءت قائمة الزمالك الأفريقية على النحو التالي:-

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد أبو جبل - محمد صبحى

الدفاع: حازم إمام - حمدى النقاز- محمود علاء - محمد عبد الغني- محمود الونش- محمد عبد السلام - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة

الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي– محمود عبد العزيز زيزو - محمد حسن - يوسف أوباما - أشرف بن شرقي - إسلام جابر ـ مصطفى فتحى - شيكابالا – أيمن حفنى - محمد عنتر – أحمد سيد زيزو - كريم بامبو - محمود كهربا

الهجوم: خالد بوطيب - عمر السعيد - مصطفى محمد