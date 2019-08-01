شكرا لقرائتكم رسميا.. الأهلى يعير عمرو جمال للصفاقسى التونسى موسما... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وقع عمرو جمال مهاجم النادى الأهلى، على عقود إعارته للصفاقسى التونسى لمدة موسم يبدأ من الصيف الجارى. وتلقى عمرو جمال العديد من العروض المحلية والخارجية، إلا أن اللاعب الملقب بالغزال فضل الانتقال للعملاق التونسى. وسافر عمرو جمال لتونس لبدء مسيرته مع الصفاقسى، بعد موافقة الأهلى على إعارته لمدة موسم.

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