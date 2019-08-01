شكرا لقرائتكم مهاجم مازيمبى على أعتاب الأهلي وضحية جديدة تترقب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت تقارير صحفية خارجية، توصل مسئولى النادي الأهلي، لاتفاق مع جاكسون موليكا مهاجم مازيمبي الكونغولي للحصول على خدماته خلال الميركاتو الصيفى الحالي.



جاكسون موليكا

وذكرت التقارير الصحفية أن مهاجم مازيمبى وقع بالفعل عقود انتقاله لصفوف النادي الأهلي لمدة 3 مواسم قادمة بعد الحصول على موافقة النادي الكونغولي الذى سيتقاضى مليون و500 ألف دولار نظير إتمام الصفقة.

وأضافت التقارير أن مهاجم مازيمبى سيحصل على 700 ألف دولار كراتب سنوى من النادي الأهلي، تزيد بقيمة 100 ألف دولار سنويا ليصبح عقده 700 ألف دولار بالموسم الأول و800 ألف بالموسم الثانى و900 ألف بالموسم الثالث والأخير.



مازيمبي

وشددت التقارير الصحفية أن سر تأجيل النادي الأهلي التعاقد مع موليكا بشكل رسمى هو انتظار ضرورة رحيل أحد لاعبي القلعة الحمراء الأجانب فى قائمة الموسم الجديد، التى تضم حاليا 5 لاعبين وهو العدد المسموح به من جانب اتحاد الكرة، حيث سيتم قيد 4 لاعبين أجانب بخلاف لاعب من شمال أفريقيا يقيد كمصرى.