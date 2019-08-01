شكرا لقرائتكم إنبي يطلب نسبته من بيراميدز بعد انتقال قفشة للأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تواصل مسئولو نادى إنبى مع نظرائهم فى بيراميدز، لمطالبتهم بالحصول على نسبة الـ 15 % من قيمة انتقال محمد مجدى أفشة صانع ألعاب بيراميدز إلى الأهلى، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقًا للأنباء الواردة فأن صفقة انتقال قفشة إلى الأهلى، كلفت خزينة الأحمر حوالى 20 مليون جنيه، سيتم دفعها على ثلاث دفعات، بالإضافة إلى 2 مليون جنيه حيث تم وضع بند يمنح بيراميدز الحق فى الحصول على مليون جنيه حال حصول الأهلي على بطولتى الدورى والكأس فى الموسم الجديد، ومليون جنيه أخرى حال فوز الأهلى بالنسخة القادمة من بطولة دوري ابطال افريقيا.

وبهذا يحق لنادى إنبى الحصول على 3 مليون جنيه من قيمة انتقال اللاعب إلى الأهلى، حيث يُعد أفشة من ناشئى النادى البترولى وشارك معهم فى 69 مباراة أحرز خلالهم 10 أهداف وصنع 8 أهداف أخرى، قبل انتقاله إلى بيراميدز الموسم الماضى ووضع إنبى بندا فى عقد انتقاله إنه فى حالة بيعه لناد آخر يحق للنادى البترولى 15% من قيمة البيع.