شكرا لقرائتكم صفقات حسمها الزمالك ولم يعلن عنها.. اقرأ التفاصيل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهد الميركاتو الصيفى الحالي، حسم مسئولى نادي الزمالك، بعض الصفقات، لكن لم يتم الإعلان عنها بشكل رسمى مما يعنى التراجع عن ضم هذه الأسماء.

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وأعلن نادي الزمالك منذ ساعات قليلة عن صفقات الموسم الجديد، خلال مؤتمر صحفى لمرتضي منصور رئيس القلعة البيضاء وضمت الصفقات كلا من الحارس محمد عواد من الإسماعيلي ومحمد أوناجم من الوداد المغربي وأشرف بن شرقي من الهلال السعودي والحارس الشاب محمد صبحي من بتروجت والحارس محمد أبو جبل من سموحة ومحمد عبد الشافي ظهير أهلي جدة السابق "حر" وإسلام جابر من مصر المقاصة وكريم بامبو "حر" و محمود عبد الرازق "شيكابالا" العائد من الإعارة ومصطفى محمد العائد من الإعارة.

ونجح مسئولو الزمالك فى الحصول على توقيع محمد الشبينى مدافع حرس الحدود على بياض، تمهيداً لضمه فى الموسم الجديد، لكن لم يتم الإعلان عن الصفقة خلال المؤتمر الصحفى، ونفس الأمر بالنسبة لإمام عاشور لاعب غزل المحلة وأخير محمد عبد العاطى لاعب وادى دجلة، مما يؤكد تراجع الزمالك عن ضم هذه الأسماء.