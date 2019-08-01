شكرا لقرائتكم شلتوت: الرئيس السيسي يريد تحديث الرياضة المصرية كي تتواكب مع العالمية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شدد الإعلامى عصام شلتوت رئيس التحرير التنفيذى لليوم السابع ان الرئيس السيسى يدعم اتفاقه مع الملاك والذى تم عام 2013 ، حيث سبق وأكد الرئيس السيسى أن الملاك هم الشعب المصرى وذلك منذ 6 سنوات .

قال شلتوت لقناة تايم سبورت أن معاملة الررئيس السيسى للشعب المصرى يمكن وصفها بمعاملة VIP ، ليس على المستوى الرياضى فقط بل لكل فئات الشعب المصرى

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وأَضاف شلتوت ان الرئيس يريد تحديث مصر حيث يذهب بنفسه للملاعب و يجلس فى وسط الرياضيين ويكرم اللاعبين بنفسه ، فليس غريبا أن يقف بين اللاعبين ممن اهدوا مصر بطولة ، مشيرا إلى رغبة الرئيس السيسى فى عمل نسخة عالمية من الاتحادات و اللاعبين ، ليتواكب مع الوسط الرياضى العالمى ، حيث طلب أن يكون هناك نسخة عالمية دولية من الاتحادات الرياضية واللاعبين أيضا وهو ما سينعكس على اداؤهم فى البطولات والمحافل الدولية .

كان الرئيس السيسى قد قام بتكريم مننتخب شباب اليد بعد تتويجهم ببرونزية كأس العالم للشباب ، و التى أقيمت فى أسبانيا