شكرا لقرائتكم شلتوت: الرئيس السيسي يريد تحديث الرياضة المصرية كي تتواكب مع العالمية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
قال شلتوت لقناة تايم سبورت أن معاملة الررئيس السيسى للشعب المصرى يمكن وصفها بمعاملة VIP ، ليس على المستوى الرياضى فقط بل لكل فئات الشعب المصرى
وأَضاف شلتوت ان الرئيس يريد تحديث مصر حيث يذهب بنفسه للملاعب و يجلس فى وسط الرياضيين ويكرم اللاعبين بنفسه ، فليس غريبا أن يقف بين اللاعبين ممن اهدوا مصر بطولة ، مشيرا إلى رغبة الرئيس السيسى فى عمل نسخة عالمية من الاتحادات و اللاعبين ، ليتواكب مع الوسط الرياضى العالمى ، حيث طلب أن يكون هناك نسخة عالمية دولية من الاتحادات الرياضية واللاعبين أيضا وهو ما سينعكس على اداؤهم فى البطولات والمحافل الدولية .
كان الرئيس السيسى قد قام بتكريم مننتخب شباب اليد بعد تتويجهم ببرونزية كأس العالم للشباب ، و التى أقيمت فى أسبانيا
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