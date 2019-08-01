شكرا لقرائتكم الجونة يجدد استعارة ثلاثى الأهلي الشاب.. ويضم رضوان بشكل نهائى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مصدر داخل النادي الأهلي أن مسئولي القلعة الحمراء وافقوا على تجديد إعارة ثلاثي الشباب أحمد ياسر ريان وأكرم توفيق ومحمود الجزار لصفوف الجونة في الموسم الجديد. قال المصدر إن الجونة حصل على خدمات عمر رضوان حارس مرمى الفريق الأحمر على سبيل البيع النهائي. Advertisements جدير بالذكر أن الجونة استعار 7 لاعبين من الأهلي في الموسم الماضي وهم، عمر رضوان وعمرو السعداوي وإسلام جابر ومحمود الجزار وأكرم توفيق وأحمد حمدي وأحمد ياسر ريان.

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