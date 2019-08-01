شكرا لقرائتكم مفاجأة.. الزمالك وافق على رحيل البلدوزر وتراجع... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، مفاجأة، بالتأكيد على موافقة مسئولى القلعة البيضاء على رحيل مصطفى محمد مهاجم الفريق الشهير بالبلدوزر لصفوف النادي الإسماعيلى فى إطار صفقة الحارس محمد عواد قبل التراجع فى اللحظات الأخيرة.

وأعلن نادي الزمالك عودة مصطفى محمد لصفوف الفريق بالموسم المقبل، بعد تألقه فى فترة الإعارة الأخيرة مع نادي طلائع الجيش وكان ضمن الصفقات الجديدة التى أعلن عنها المجلس الأبيض فى مؤتمر صحفى بالأمس.

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أوضح المصدر الزملكاوى، أن المجلس الأبيض وافق على إعارة مصطفى محمد لصفوف الإسماعيلى لمدة موسمين فى إطار صفقة محمد عواد لكن رئيس قلعة الدراويش تمسك بضم المهاجم الشاب بشكل نهائى وليس إعارة وهو ما رفضه مرتضي منصور رئيس النادي الأبيض الذى حدد 30 مليون جنيه للاستغناء عن اللاعب نهائيا.

وفى نهاية المفاوضات، اتفق الزمالك والإسماعيلي على استبدال مصطفى محمد فى الصفقة بأحمد مدبولي الذى انتقل نهائيا لصفوف الدراويش بصحبة محمود دونجا بخلاف سداد النادي الأبيض 35 مليون جنيه للظفر بخدمات محمد عواد مع استمرار مصطفى محمد.