شكرا لقرائتكم مفاجأة.. عمر السعيد وراء تعطل انتقال عمرو مرعى لصفوف الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، أسباب تعطل صفقة انتقال عمرو مرعي مهاجم بيراميدز، لصفوف القلعة البيضاء، بعدما كان قاب قوسين أو أدنى من ارتداء القميص الأبيض بالموسم الجديد على سبيل الإعارة لمدة موسم.

عمرو مرعي بديل عمر السعيد بالزمالك



أوضح المصدر الزملكاوى، أن الساعات الأخيرة قبل غلق باب القيد الأفريقى، شهدت الاستقرار على ضم عمرو مرعي من بيراميدز لتدعيم الهجوم، والاستقرار على رحيل عمر السعيد المهاجم الحالي، لصفوف مصر المقاصة، لكن اللاعب رفض الانتقال للنادي الفيومى رغم المحاولات المكثفة لإقناعه.

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أضاف المصدر أن تمسك عمر السعيد بالبقاء داخل الزمالك، أدى لتعطل صفقة عمرو مرعي، خاصة أن خط الهجوم سيشهد عددا كبيرا من اللاعبين، لتعود الأمور لنقطة الصفر رغم اتفاق النادي الأبيض مع مسئولي بيراميدز على كافة تفاصيل الصفقة.

عمرو مرعي خارج صفقات الزمالك



وأعلن نادي الزمالك منذ ساعات قليلة عن صفقات الموسم الجديد، خلال مؤتمر صحفى لمرتضي منصور رئيس القلعة البيضاء ولم تشهد أسم عمرو مرعي حيث ضمت الصفقات كلا من الحارس محمد عواد من الإسماعيلي ومحمد أوناجم من الوداد المغربي وأشرف بن شرقي من الهلال السعودي والحارس الشاب محمد صبحي من بتروجت والحارس محمد أبو جبل من سموحة ومحمد عبد الشافي ظهير أهلي جدة السابق "حر" وإسلام جابر من مصر المقاصة وكريم بامبو "حر" و محمود عبد الرازق "شيكابالا" العائد من الإعارة ومصطفى محمد العائد من الإعارة.