وفد زملكاوى فى أوروبا لاستقدام المدرب الأجنبى...

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جدة - عمرو شويل كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، سفر وفد من القلعة البيضاء، إلى أوروبا خلال ساعات قليلة، لاستقدام المدير الفنى الأجنبي الجديد المنتظر توليه المسئولية خلال الموسم الكروى المقبل.

أوضح المصدر الزملكاوى أن أمير مرتضي منصور المشرف على الكرة، وأحمد مرتضي عضو المجلس السابق، على رأس وفد الزمالك فى أوروبا للتفاوض مع بعض المدربين والاستقرار على أحد الأسماء للتعاقد معها.

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وأكد مرتضي منصور رئيس الزمالك خلال الساعات الماضية أن المدير الفني الأجنبى الجديد، الذى سيتولى مهمة تدريب الفريق بالموسم الجديد سيكون مفاجأة للجماهير.

وأعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، إقالة خالد جلال من مهمة تدريب الفريق بعد قيادته خلال 4 مباريات أمام الإنتاج الحربى والجونة والإسماعيلى والأهلى فى الدوري المصري الممتاز، حقق خلالها التعادل فى مباراتين وفاز فى أخرى وهُزم أمام الغريم التقليدي بهدف وحيد فى ختام البطولة ليحتل المركز الثانى فى جدول الترتيب العام للموسم الماضى.