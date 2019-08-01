الزمالك يسدد 25 مليون جنيه للوداد المغربى...

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جدة - عمرو شويل قام مسئولو نادي الزمالك، بتحويل 25 مليون جنيه، لنظيره الوداد البيضاوى المغربى، خلال الساعات القليلة المقبلة. كشف مصدر مطلع بالزمالك، أن النادي الأبيض قام بتحويل المبلغ وهو قيمة انتقال محمد أوناجم لاعب الوداد لصفوف القلعة البيضاء فى الموسم الجديد. Advertisements وأنهى الزمالك صفقة أوناجم نظير سداد مليون و500 ألف دولار – 25 مليون جنيه – بخلاف انتقال الكونغولي كاسونجو لصفوف الوداد المغربى على سبيل الإعارة لمدة موسم. وقام الزمالك بإرسال البطاقة الدولية الخاص بكاسونجو لمسئولي الوداد ليتمكن المهاجم الكونغولي من المشاركة مع مباريات الفريق المغربي خلال الفترة المقبلة. ولم يتمكن مسئولو الزمالك من قيد محمد أوناجم فى القائمة الأفريقية خلال الساعات الأخيرة بسبب خطأ فى السيستم.

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