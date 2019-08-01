’’ليلى شندول‘‘ تريند مصر.. الإعلامية تُحرج مرتضى منصور.. ومعلومات لا تعرفها عن بطلة الصورة المثيرة مع كهربا

كتب: ضياء السقا

في أول تعليق لها، كشفت الإعلامية التونسية ليلى شندول، تفاصيل صورتها مع محمود كهربا، والتي عرضها مرتضى منصور رئيس الزمالك، خلال مؤتمر صحفي، في إطار هجومه على اللاعب.

وقال مرتضى تعليقا على الصورة: "اللاعب كان يقضي أوقاته مع الفتيات وسكران، ولا يصح أن يكون لاعب كرة".

وأضاف منصور: "كهربا عاق وهرب من الزمالك بالرغم من توليه الدفاع عن شقيقه المتهم فى قضية قتل، وتم رفض إرسال بطاقته الدولية للنادي الذي وقع له".

من جانبها، قالت الإعلامية إن الصورة التي تم نشرها مع كهربا كانت منذ أكثر من عام وكانت فى أحد الأماكن العامة بعدما تقابلت مع اللاعب بالصدفة.

وأضافت ليلى في تصريحات لموقع «إرم نيوز» الإماراتي: "في ذلك اليوم كنت مع خطيبي وأتناول العشاء وعندما شاهدت كهربا التقطت معه صورة مثل أى أحد من المعجبين حيث إنني لم تجمعني به صداقة قوية، ولم ألتقيه بصفة شخصية من قبل، وفى نفس الوقت كان صديق خطيبى".

وتابعت الإعلامية: "كهربا شخص محترم؛ وأنالم أتقابل معه أو أراه سوى هذه المرة ".

وواصلت: "لماذا تم الزج باسمي حاليًا خاصة أن الصورة من فترة طويلة؛ فأنا أحضر حاليًا لمشروع فني وأتعحب من الشوشرة بهذه الطريقة".

وأكدت: "أنا مقبلة على الزواج خلال الفترة المقبلة، ولا أرى سببًا مقنعًا لترويج شائعات مثل هذه، فأنا إعلامية وتجمعني علاقة قوية بفنانين وفنانات وتصورت معهم كثيرًا فهل ذلك يعني أنني على علاقة بأحدهم".

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وفي سياق متصل، احتلت الإعلامية التونسية، تريند محرك البحث الشهير جوجل في مصر، بعد عرض مرتضى صورتها مع كهربا.

من هى ليلى شندول

- ليلي شندول إعلامية تونسية، بدأت دراسة الإعلام في الأردن ثم حضرت إلي مصر واستكملت مشوار الدراسة بكلية الإعلام بالقاهرة.

- بداية عملها الإعلامي كان في قناة "دريم" المصرية من خلال تقديم برامج "النص الحلو"، و "هي"، و"آنساتي سيداتي" لمناقشة قضايا المرأة.

- شاركت في المسلسل الأردني "جنون الشهرة" ، والذي شارك فيه بعض الممثلين المصريين مثل طلعت زكريا ومحمد نجاتي.

- شاركت في تقديم عروض "international fashion awards " فى نسخته الخامسة مارس الماضي، والذي يشارك فيه مجموعة من أكبر مصممي الأزياء في مصر والدول العربية.

- تستعد خلال هذه الفترة لإتمام زواجها، بالإضافة لتقديم عمل فني جديد.

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