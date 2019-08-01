“Chart الآن”: جدول مباريات غرب آسيا 2019 والقنوات المفتوحة الناقلة للبطولة

جدول مباريات غرب آسيا يبحث عنه فئة كبيرة من عشاق الساحرة المستديرة، بعد قيام العراق وتحديداً ملعب كربلاء بافتتاح بطولة غرب آسيا من يوم الثلاثاء 30 يوليو وتستمر حتى 14 أغسطس المقبل، على أن تكون المباراة النهائية بين متصدر المجموعة الأولى والثانية، بمشاركة تسع منتخبات عربية في البطولة وهي، العراق، السعودية، الكويت، البحرين، الأردن، اليمن، فلسطين، سوريا، لبنان.

جدول مباريات غرب آسيا

فيما تقام مواعيد مباريات المجموعة الأولى والتي تضم كل من العراق – فلسطين – سوريا – اليمن – لبنان على ستاد كربلاء، بينما تضم المجموعة الثانية كل من الأردن – السعودية – الكويت – البحرين وتقام مباريات البطولة على ستاد ملعب أربيل.

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القنوات الناقلة لمباريات غرب آسيا 2019

تقوم القنوات الرياضية التابعة لدول اتحاد غرب آسيا بنقل البطولة على التليفزيون بالتعليق العربي، علمًا بأنها مفتوحة ومُتاحة على جميع الأقمار الفضائية، ومن ضمن تلك القنوات:-