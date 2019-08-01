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“Chart الآن”: جدول مباريات غرب آسيا 2019 والقنوات المفتوحة الناقلة للبطولة

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جدول مباريات غرب آسيا يبحث عنه فئة كبيرة من عشاق الساحرة المستديرة، بعد قيام العراق وتحديداً ملعب كربلاء بافتتاح بطولة غرب آسيا من  يوم الثلاثاء 30 يوليو وتستمر حتى 14 أغسطس المقبل، على أن تكون المباراة النهائية بين متصدر المجموعة الأولى والثانية، بمشاركة تسع منتخبات عربية في البطولة وهي، العراق، ، الكويت، البحرين، الأردن، اليمن، فلسطين، سوريا، لبنان.

جدول بطولة غرب آسيا 2019 بالعراق

جدول بطولة غرب آسيا 2019 بالعراق

جدول مباريات غرب آسيا

فيما تقام مواعيد مباريات المجموعة الأولى والتي تضم كل من العراق – فلسطين – سوريا – اليمن – لبنان على ستاد كربلاء، بينما تضم المجموعة الثانية كل من الأردن – السعودية – الكويت – البحرين وتقام مباريات البطولة على ستاد ملعب أربيل.

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القنوات الناقلة لمباريات غرب آسيا 2019

تقوم  القنوات التابعة لدول اتحاد غرب آسيا بنقل البطولة على التليفزيون بالتعليق العربي، علمًا بأنها مفتوحة ومُتاحة على جميع الأقمار الفضائية، ومن ضمن تلك القنوات:-

  • قناة العراق الرياضية.
  • قناة الأردن الرياضية.
  • قناة الكويت الرياضية.
  • قناة سورية دراما أو الفضائية السورية.
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