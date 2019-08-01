قائمة بيراميدز الأفريقية.. ضم 9 صفقات.. وغياب مرعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

أعلن سباستيان ديسابر المدير الفني لفريق بيراميدز، عن القائمة الأفريقية والتي من المقرر أن تشارك في النسخة المقبلة من مسابقة كأس الاتحاد الأفريقي "الكونفدرالية".

وشهدت قائمة بيراميدز تواجد تسعة لاعبين من الصفقات الصيفية الجديدة بداية من طارق طه القادم من صفوف الإسماعيلي ومحمد عطوة لاعب الرائد السعودي السابق.

وشهدت قائمة بيراميدز الأفريقية ظهور محمد حمادة القادم من فريق الإنتاج الحربي، وإبراهيم حسن لاعب الزمالك السابق، وإسلام عيسى لاعب فريق المصري البورسعيدي السابق.

وضم ديسابر أيضًا الرباعي الأوغندي الدولي لومالا عبده وأحمد علي ودودو الجباس وجون أنتوي.

في المقابل، شهدت القائمة غياب عمرو مرعي مهاجم الفريق والذي تردد عن اقترابه من الرحيل لصفوف الزمالك على سبيل الإعارة.

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وجاءت قائمة بيراميدز الأفريقية والمكونة من 25 لاعبًا، كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - المهدي سليمان - أحمد دعدور.

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - عبد الله بكرى - عمر جابر - على جبر - طارق طه - محمد عطوة - محمد حمدي - رجب بكار.

خط الوسط: محمد حمدي - إيريك تراوري - إسلام عيسى- أحمد توفيق - نبيل عماد "دونجا" - إبراهيم حسن - عبد الله السعيد - لومالا عبده - محمد حمادة - إبراهيم عادل - محمد فاروق.

خط الهجوم: أحمد علي - جون أنتوي - دودو الجباس.