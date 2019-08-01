الجونة يستعير ثلاثي الأهلي ويتعاقد مع حارسه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ريهام حمدي:

نجح نادي الجونة في الحصول على خدمات ثلاثي الأهلي محمود الجزار وأكرم توفيق وأحمد ياسر على سبيل الإعارة فيما تم الحصول على خدمات الحارس الشاب عمر رضوان بشكل نهائي.

وقال مصدر مقرب من الصفقة من خلال تصريحات لـ"يلا كورة" إن الجونة نجح في تجديد إعارة الثلاثي الذي كان قد انضم للفريق خلال الانتقالات الشتوية الماضية.

وأضاف المصدر أن الجونة حصل على خدمات الحارس الشاب عمر رضوان بشكل نهائي بعد المستوى الذي ظهر عليه خلال الفترة الماضية.