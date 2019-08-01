أفشة يتحدث عن.. "حلم" الأبطال.. أغلى هدف "أهلاوي" وتحقيق رغبة والديه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

تحدث محمد مجدي "أفشة" المنضم حديثًا إلى صفوف الفريق الأول بالأهلي عن تمسكه بالانتقال إلى القلعة الحمراء، المنافسة "الصعبة" وحلم التتويج بدوري أبطال أفريقيا.

أفشة انضم إلى صفوف الأهلي قادمًا من بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية ليدعم صفوف الفريق الأحمر قبل بداية الموسم الكروي الجديد.

وخلال حوار للموقع الرسمي للأهلي قال "أفشة" : "انتقال للأهلي لم يكن حلمي فقط بل كانت رغبة قوية لوالديّ حيث أرادا رؤيتي بالقميص الأحمر".

وأضاف: "كان لدىّ العديد من العروض داخل مصر، ولكني تمسكت بالانتقال للأهلي، الأمور سارت بشكل جيد جدًا رغم التعثر في بعض الأوقات، ولكنها انتهت بنجاح".

وتابع: "تنازلت عن الكثير من أجل الأهلي وجماهيره، وأفضل شيء بالنسبة لي اليوم أنني أصبحت رسميًا لاعبًا في صفوفه، وهي خطوة مهمة جدًا في مشواري الكروي، خاصة وأنني أسعى لكتابة تاريخ كبير مع القلعة الحمراء، أدرك جيدًا قيمة وحجم وشعبية الأهلي الكبيرة التي تمنحني دوافع كبيرة للعمل على المساهمة مع زملائي في تحقيق البطولات".

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وأكد لاعب الأهلي الجديد أن المنافسة ستكون صعبة للغاية داخل الأهلي الذي يعج بالأسماء الكبيرة، ولكنها في النهاية منافسة شريفة، وفي صالح الفريق من أجل استكمال مشوار البطولات والألقاب المحلية والإفريقية وإسعاد جماهير النادي.

وعن الرقم الذي يتمنى ارتدائه قال: "أفضل رقم "10"، وأعشق نجم الأهلي ومنتخب مصر محمد أبوتريكة الذي اعتبره مثلي الأعلى، ومن ثم أتمنى ارتداء القميص "رقم 22" الذى كان يرتديه".

وعن المنافسة على بطولة الدوري الموسم الجديد، قال: "الموسم القادم ستكون المنافسة أقوى وأتمنى التتويج مع الأهلي بكل البطولات والتواجد دائمًا معه على منصات التتويج، أتمنى أن أكون عند حسن ظن الجماهير".

وواصل لاعب إنبي الاسبق: "أتمنى التتويج مع الأهلي بدوري أبطال إفريقيا، خاصة أنه حلم كبير بالنسبة لى سأسعى لتحقيقه، من أجل إسعاد جماهير الأهلي، وكنت أتمنى اللعب بجوار محمد أبوتريكة، وحسام غالي، الذي أرى أنه واحد من أفضل اللاعبين الذين شاهدتهم في الملاعب، وأيضا محمد بركات، وأنا سعيد بالتواجد بجوار نجوم الأهلي؛ سواء شريف إكرامي أو حسام عاشور الذي يعد واحدا من أهم اللاعبين في العالم على صعيد البطولات من وجهة نظري، وشرف كبير لي التواجد بجوارهم".

وبسؤاله عن أغلى هدف "أهلاوي" في حياته قال: "هدف محمد أبوتريكة في شباك الصفاقسي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2006، لأنه جاء في توقيت صعب جدًا من المباراة ومنح الأهلي لقب غالي".

وأتم أفشة تصريحاته موجهًا رسالة لجماهير الأهلي، قائلًا: "سعيد بدعمهم وتشجعيهم وإصرارهم على تواجدي في صفوف الفريق، أنا جاهز لتدعيم الفريق ومساعدة زملائي لتحقيق البطولات المحلية والإفريقية، وسأبذل كل ما في وسعي من أجل إسعادهم وتحقيق طموحاتهم وأحلامهم في إحكام السيطرة على جميع البطولات".