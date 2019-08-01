رسميًا.. مدافع الأهلي ينتقل للجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

اجتاز محمد نجيب مدافع فريق الأهلي السابق، الكشف الطبي بنجاح تمهيدًا لانتقاله لفريق الجونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقًا للموقع الرسمي للجونة، فإن اللاعب صاحب الـ36 عامًا انضم للفريق الساحلي في صفقة انتقال حر.

وانتهى عقد نجيب مع الأهلي في الصيف الحالي بعد 8 سنوات قضاها داخل جدران الفريق الأحمر.

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وشارك نجيب في مباراتين مع الأهلي خلال الموسم الماضي وتحديدًا أمام الإنتاج الحربي ووادي دجلة خلال حقبة المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون.

واستطاع نجيب القادم من صفوف اتحاد الشرطة في صيف 2011 أن يحقق العديد من الألقاب كان من أبرزها الحصول على لقب الدوري في خمس مناسبات بجانب لقبين لدوري أبطال أفريقيا.

جدير بالذكر أن نادي الجونة ضم سبعة لاعبين من الأهلي على سبيل الإعارة في الموسم الماضي بداية من الحارس عمر رضوان وإسلام جابر وعمرو السعداوي ومحمود الجزار وأكرم توفيق وأحمد حمدي وأحمد ياسر ريان.