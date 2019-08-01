استبعاد باسم وسعد ومؤمن.. 26 لاعبا في قائمة الأهلي الإفريقية

أتم النادي الأهلي قيد قائمته الأفريقية للموسم الجديد والتي تضمنت 26 لاعبا بعد ضم التعاقد مع عدد من اللاعبين الجدد في موسم الانتقالات الصيفي الجاري. وجاءت قائمة الأهلي الأفريقية على النحو التالي: حراسة المرمى: شريف إكرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي. خط الدفاع: رامي ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف ومحمود متولي وأحمد فتحي ومحمد هاني وعلي معلول ومحمود وحيد. خط الوسط: حمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السولية وحسام عاشور وحسين الشحات ورمضان صبحي وليد سليمان وصالح جمعة وأحمد الشيخ ومحمد مجدي أفشة. Advertisements خط الهجوم: جونيور أجايي وجيرالدو، ووليد أزارو ومروان محسن، وصلاح محسن. ويتبقي للأهلي 4 مقاعد شاغرة سيتم إضافتها خلال شهر يناير القادم. وشهدت القائمة استبعاد كلا من مؤمن زكريا وناصر ماهر وعمار حمدي ومحمد محمود وسعد سمير وباسم علي. ويبدأ الأهلي مشواره في دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم من دور ال64 بمواجهة فريق اطلع برة السوداني.

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