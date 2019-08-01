استبعاد جنش.. 28 لاعبا في قائمة الزمالك الإفريقية

أتم نادى الزمالك إجراءات قيد 28 لاعبا فى قائمته الافريقية استعدادا للمشاركة في بطولة دورى أبطال افريقيا فى نسخته الجديدة. وتقرر عدم قيد الوافد المغربي الجديد محمد أوناجم لتعطل السيستم الخاص بالكاف في اللحظات الأخيرة، ومازال قيده على قائمة الوداد. وجاءت القائمة كالتالى: حراسة المرمى: محمد أبو جبل ومحمد عواد ومحمد صبحي. Advertisements خط الدفاع: محمود الونش ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى وحازم إمام وحمدي النقاز ومحمد عبد السلام وعبد الله جمعة ومحمد عبد الشافي. خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي ومحمود عبد العزيز ومحمد حسن وكريم بامبو ومحمود كهربا ويوسف أوباما وأشرف بن شرقي وشيكابالا واسلام جابر ومصطفى فتحى وأيمن حفنى ومحمد عنتر وأحمد سيد زيزو. خط الهجوم: خالد بوطيب وعمر السعيد ومصطفى محمد.

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