خطة دورتموند للمنافسة على لقب “البوندسيلغا”

أكد الرئيس التنفيذي لنادي بروسيا دورتموند الألماني، هانز يواخيم فاتزكه، أن الإنفاق الكبير في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، يأتي لأن الفريق يستهدف التتويج بلقب الدوري الألماني للمرة الأولى منذ 2012.

قال فاتزكه اليوم الخميس: “يمكننا فعل هذا اليوم، دون أن نبحث عن قسم الائتمان في البنك”.

وأنفق دورتموند ما يقرب من 130 مليون يورو لتدعيم الفريق للموسم الجديد، ولكن الأموال التي جاءت من بيع كريستيان بوليسيتش، وعبدو ديالو، وألكسندر إسحاق، جعلت الإنفاق سهلاً.

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وقال فاتزكه أنهم لم يتوقعوا الحصول على صافي استثمارات كبير، ولكن في النهاية قاموا بإعادة تجميع الصفوف بشكل أساسي.

التعاقد مع النجوم ماتس هوميلز، جوليان براندت، نيكو شولز، وثورجان هازارد، ينبغي أن يجعل دورتموند قريباً من بايرن ميونخ، الذي توج بلقبه السابع على التوالي في الدوري، بفارق نقطتين في مايو (أيار) الماضي.

وعلى عكس المواسم السابقة، أعلن فاتزكه أن هدف الفريق هو التتويج بلقب الدوري في 2020.