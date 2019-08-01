فشل انتقال عمرو جمال إلى الصفاقسي بسبب بند حق الشراء

فشلت مفاوضات نادي الصفاقسي التونسي مع نظيره الأهلي لضم عمرو جمال مهاجم الفريق الأحمر لمدة موسم على سبيل الإعارة.
وجاء فشل المفاوضات بسبب رغبة النادي التونسي في وضع بند في عقد اللاعب بأحقية الشراء بعد نهاية إعارته، وهو ما رفضه مسئولو النادي الأهلي.
وبات “الغزال قريبا من الانتقال إلى صفوف نادي طلائع الجيش لمدة موسم على سبيل الإعارة.
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