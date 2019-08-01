الأهلي يستغنى عن محمد نجيب واللاعب يوقع لنادي الجونة

تعاقد نادي الجونة مع محمد نجيب مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في صفقة انتقال حر. وخرج نجيب من حسابات الجهاز الفني للأهلي في الموسم المنقضي رغم تعافيه من الإصابة، كما استبعده لاسارتي من قائمة الفريق الأحمر الإفريقية التي أعلن عنها اليوم. وخاض نجيب برفقة المارد الأحمر 201 مباراة في مختلف المسابقات أجرز خلالهم 5 أهداف.

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