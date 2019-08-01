رسميًا .. ريفربليت الأرجنتينى يضم مدافع أهلى جدة

حسم نادى ريفربليت الأرجنتينى التعاقد مع التشيلى باولو دياز مدافع فريق أهلى جدة بعد الموافقة على بيع الجزء الأكبر من العقد لينضم لصفوف ريفربليت خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية .
وافقت أدارة فريق أهلى جدة برئاسة أحمد الصائغ على بيع اللاعبمقابل 4 ملايين دولار و شراء 70% من عقد دياز بالإضافة لحصول الأهلى على 50 % عند بيع عقد اللاعب مستقبلا .
و الجدير بالذكر أن أهلى جدة حسم التعاقد رسميًامع المدافع البوسنى أرفين زوكانوفيتش من نادى جنوى الأيطالى .
بدأ دياز صاحب ال 25 عاماً مسيراته الاحترافية مع نادى بالستينو عام 2013 وشارك مع الفريق فى 47 مباراة أحرز خلالها 6 أهداف ، لينتقل الى نادى كولو كولو عام 2015 ثم الى نادى سان لورينزو عام 2016 ومنه الى أهلى جدة .
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