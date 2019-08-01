تغير مواعيد مباريات مانشستر يونايتد فى الدورى الأنجليزى

أعلن نادى مانشستر يونايتد عن جدول مباريات الفريق الأول لكرة القدم ببطولة الدورى الأنجليزى الممتاز للموسم المقبل بعد التعديل بسبب البث التلفيزيونى . ونشر اليونايتد عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الأجتماعى "تويتر" مواعيد مباريات الدورى الأنجليزى المؤكدة إلى ألان وجاءت كالأتي : الأحد 11 أغسطس : يونايتد - تشيلسى . الأثنين 19 أغسطس : ولفرهامبتون – يونايتد . السبت 24 أغسطس : يونايتد – كريستال بالاس . السبت 31 أغسطس : ساوثهامبتون – يونايتد . Advertisements الأحد 22 سبتمبر : وست هام – يونايتد . الأثنين 30 سبتمبر : يونايتد – أرسنال . الأحد 6 أكتوبر : نيوكاسل – يونايتد . السبت 19 أكتوبر : يونايتد – ليفربول . الأحد 27 لأكتوبر : نورويتش سيتى – يونايتد. ويستعد مانشستر يونايتد للموسم الجديد بعد أن أنهى مشواره فى الدورى الانجليزى الموسم الماضى وهو يحتل المركز السادس برصيد 66 نقطة

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