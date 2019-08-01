تغير مواعيد مباريات مانشستر يونايتد فى الدورى الأنجليزى

أعلن نادى مانشستر يونايتد عن جدول مباريات الفريق الأول لكرة القدم ببطولة الدورى الأنجليزى الممتاز للموسم المقبل بعد التعديل بسبب البث التلفيزيونى .
ونشر اليونايتد عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الأجتماعى "تويتر" مواعيد مباريات الدورى الأنجليزى المؤكدة إلى ألان وجاءت كالأتي:
الأحد 11 أغسطس : يونايتد - تشيلسى .
الأثنين 19 أغسطس : ولفرهامبتون – يونايتد .
السبت 24 أغسطس : يونايتد – كريستال بالاس .
السبت 31 أغسطس : ساوثهامبتون – يونايتد .
الأحد 22 سبتمبر : وست هام – يونايتد .
الأثنين 30 سبتمبر : يونايتد – أرسنال .
الأحد 6 أكتوبر : نيوكاسل – يونايتد .
السبت 19 أكتوبر : يونايتد – ليفربول .
الأحد 27 لأكتوبر : نورويتش سيتى – يونايتد.
ويستعد مانشستر يونايتد للموسم الجديد بعد أن أنهى مشواره فى الدورى الانجليزى الموسم الماضى وهو يحتل المركز السادس برصيد 66 نقطة
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