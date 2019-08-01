عامر حسين يجتمع مع مندوبي الأندية في الجبلاية

يعقد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، جلسة معمندوبي الأندية يوم السبت المقبل في الجبلاية.
ويناقش عامر مع الأندية لائحة العقوبات في الموسم الجديد وتغليظ العقوبات لمنع أي تجاوزات.
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