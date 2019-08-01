بايرن ميونخ يقدم عرضًا رسميًا لضم نجم مانشستر سيتي

دخل نادى بايرن ميونخ الألمانى فى مفاوضات رسمية للحصول على خدمات ليروى سانى نجم فريق مانشستر سيتى الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وأكدت صحيفة "بيلد" الألمانية أن بايرن ميونخ يسعى لضم مهاجم المان سيتى، وقدم النادى البافارى عرضاً جيداً لضم اللاعب وذلك قبل أيام من غلق موسم الانتقالات الصيفية فى إنجلترا . عرضاً جيداً لضم اللاعب وذلك قبل أيام من غلق موسم الانتقالات الصيفية فى إنجلترا . وصرح نيكو كوفاتش المدير الفنى الكرواتى لفريق بايرن ميونخ أن ظهور اللاعب بقميص النادى لم يعد سوى مجرد مسألة وقت . النادى لم يعد سوى مجرد مسألة وقت . بدأ سانى صاحب الـ 23 عاماً مسيرته الاحترافية مع نادى شالكه عام 2014 وشارك مع الفريق فى 47 مباراة وأحرز خلالها 11 هدفًا ثم انتقل إلى نادى مانشستر سيتى عام 2016 ولعب مع الفريق 67 مباراة سجل خلالها 18 هدفًا .

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