كافاني يعلن موقفه من الانتقال إلى إنتر ميلان

وافق المهاجم الأوروجوياني إديسون كافاني لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي على الانضمام إلى إنتر ميلان الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. ووفقًا لصحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، قال كافاني:"نعم لإنتر ميلان" ورفض كافاني عرض الفريق الإيطالي في البداية حسب التقارير الإيطالية في الفترة الأخيرة. ودخل الأوروجوياني اهتمامات النيراتزوري بعد ما فشلت إدارة الفريق الإيطالي في التعاقد مع البلجيكي روميلو لوكاكو بسبب المبلغ المالي الكبير المطلوب في اللاعب من إدارة مانشستر يونايتد الإنجليزي.

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