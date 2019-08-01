شاهد.. الجونة يرحب بمحمد نجيب عبر صفحته الرسمية

رحب نادي الجونة عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي بانضمام محمد نجيب، مدافع النادي الأهلي، لصفوف الفريق، بعد اجتياز الكشف الطبي بنجاح، لينضم بشكل رسمي لصفوف نادي الجونة في الموسم الجديد 2019-2020.

كان محمد نجيب خرج من حسابات الجهاز الفني للأهلي في الموسم المنقضي، على رغم تعافيه من الإصابة، كما استبعده مارتن لاسارتي من قائمة الفريق الأحمر الأفريقية التي أعلن عنها اليوم الخميس.

خاض نجيب برفقة المارد الأحمر 201 مباراة في مختلف المسابقات أحرز خلالها 5 أهداف.

جدد نادي الجونة تعاقد 4 لاعبين قبل التعاقد مع محمد نجيب، هم: محمد ناجي "جدو" وجوناثان أنجويم، وخالد صبحي، إضافة إلى محمد نادي الذي انتقل إلى صفوف نادي سموحة بشكل رسمي قبل أيام قليلة.