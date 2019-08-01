فيفا يظلم أليسون بيكر رغم إنجازاته مع ليفربول والبرازيل

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بالأمس عن قائمة الـ10 لاعبين المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2018.
وتقدم هذه الجائزة للاعبين الذين حققوا إنجازات طوال العام مع أنديتهم ومنتخباتهم علي المستوي المحلي والدولي.
وكانت القائمة تضم كلًّا من:
النجم المصري محمدصلاح لاعب فريق ليفربول وهداف البريميرليج وأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، والثنائي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي لاعبا ريال مدريد وبرشلونة ضمن قائمة المرشحين.
كما تواجد الثلاثي الفرنسي الحاصل على بطولة كأس العالم الأخيرة في روسيا، كيليان مبابيلاعب باريس سان جيرمان، أنطوان جريزمان لاعب أتليتكو مدريد، رافايل فاران لاعب ريال مدريد الإسباني.
بالإضافة إلى ترشيح هاري كين مهاجم فريق توتنهام ومنتخب إنجلترا وهداف بطولة كأس العالم العالم الماضية، بالإضافة إلى إيدين هازارد وكيفين دي بروين لاعبا منتخب بلجيكا والحاصلين على برونزية مونديال روسيا.
ولم تخلو القائمة من منتخب كرواتيا وصيف بطولة كأس العالم، حيث إنه تواجد لوكا مودريتش لاعب خط وسط ريال مدريد الإسباني
ولكن يوجد لاعب برازيلي حقق العديد من الإنجازات هذا العام مع فريقه ومنتخبه وهو الحارس البرازيلي أليسون بيكر، ورغم ذلك لم يرشح من قبل الفيفا للفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2018
حيث توج بيكر مع ليفربول بدوري أبطال أوروبا وحصل علي لقب وصيف الدوري الإنجليزي الممتاز مع الفريق، وفاز بكوبا أمريكا مع منتخب بلاده البرازيل.
فضلا عن الجوائز الفردية التي حققها هذا الموسم وهي:
أكثر كلين شيت وأفضل حارس في الثلاث بطولات على الترتيب: البريميرليج ودوري أبطال أوروبا وكوبا أمريكا.
كل هذه الإنجازات تتحدث عن نفسها بأحقية البرازيلي بوجودا ضمن القائمة المرشحة من قبل الفيفا.
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