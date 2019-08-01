غادرت، اليوم الخميس، بعثة منتخب مصر للكاراتيه مطار القاهرة متجهة إلى تونس للمشاركة في البطولة العربية الرابعة للناشئين والشباب تحت ٢١ سنة. العربية الرابعة للناشئين والشباب تحت ٢١ سنة. من المقرر أن تقام البطولة فى تونس خلال الفترة من 1 إلى 5 أغسطس الجاري.. وتضم قائمة منتخب مصر المشاركة في البطولة 38 لاعبًا ولاعبة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر منتخب الكاراتيه يغادر إلى تونس للمشاركة في البطولة العربية للناشئين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.