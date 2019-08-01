رسميًا.. الجونة يتعاقد مع محمد نجيب مدافع الأهلي

أعلن نادي الجونة تعاقده رسميًا مع محمد نجيب، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في صفقة انتقال حر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

كان محمد نجيب خرج من حسابات الجهاز الفني للأهلي في

الموسم المنقضي، على رغم تعافيه من الإصابة، كما استبعده مارتن لاسارتي من قائمة الفريق الأحمر الأفريقية التي أعلن عنها، اليوم الخميس.

خاض نجيب برفقة المارد الأحمر

201 مباراة في مختلف المسابقات، أحرز خلالها 5 أهداف.

يذكر أن نادي الجونة أعلن في وقت سابق تجديد تعاقد الرباعي محمد ناجي جدو، والكاميروني جوناثان أنجويم، والثنائي محمد نادي وخالد صبحي، كما تعاقد أخيرًا مع المهاجم الكونغولي والتر بواليا، قائد نكانا رد ديفلز الزامبي.