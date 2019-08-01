الاتحاد الإسباني يؤكد على النظام الجديد لمباريات كأس الملك

أكد الاتحاد الإسباني لكرة القدم علي تغيير نظام مباريات كأس الملك الذي وافقت عليه الجمعية العمومية مع وجود بعض التعديلات على البطولة وأنها ستكون في النسخة القادمة بنظام جديد .

ووفقا للموقع الرسمي للاتحاد فإن مباريات

كأس الملك ستلعب من مباراة واحدة فقط وليس من مبارتين باستثناء مباريات نصف نهائي البطولة ستلعب من مباراة للذهاب ومباراة للإياب.

وأشار الاتحاد إلي أن برشلونة وريال

مدريد وأتلتيكو مدريد وفالنسيا لن يشاركوا في هذه البطولة من دور ال32 كما كان في السابق ولكن سيلعبوا من دور ال16بسبب تواجدهم في بطولة السوبر التي ستلعب في يناير المقبل.

وستلعب بطولة كأس الملك من نوفمبر المقبل علي أن يكون نهائي البطولة يوم 18أبريل 2020 .