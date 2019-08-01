ملقة يتسلح بكتيبة مغربية وبطل للبريميرليج في رحلة العودة إلى الليجا

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عزز نادي ملقة بقيادة المالك القطري “الشيخ عبد الله آل ثاني” صفوف الفريق الأول باللاعب الدولي الياباني الشهير “شينجي أوكازاكي”، المُتوج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز رفقة نادي ليستر سيتي عام 2016.

وأتم ملقة تعاقده مع أوكازاكي قبل نهاية الأسبوع الجاري على أمل أن يُساهم مع أربعة لاعبين مغاربة في العودة لدوري الأضواء والشهر في مايو المقبل.

النادي المتأسس عام 1948، كاد يعود إلى الليجا غير أنه سقط في المباراة الفاصلة أمام سادس ترتيب السيجوندا ديبورتيفو لاكرونيا، علمًا بأن ملقة أنهى الموسم في المرتبة الثالثة خلف أوساسونا الأول وغرناطة الثاني.

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وقال الموقع الرسمي لنادي ملقة “وصل إلى صفوفنا اللاعب الياباني الأول في تاريخ نادي ملقة ليدافع عن شعار الملجيستا بعقد يمتد حتى نهاية موسم 2020/2019”.

وأضاف البيان “خضع اللاعب الملجيستا إلى الفحوصات الطبية لينضم لتدريبات الفريق، ويتميز المسار الرياضي لأوكازاكي المولود في اليابان عام 1986، بمسيرة كروية حافلة كمهاجم مجتهد يوقع على الأهداف، كما يتمتع بخبرة واسعة وسجل هائل من النجاحات سواء في ألمانيا أو إنجلترا”.

وكان أوكازاكي أحد هدافي الدوري الألماني رفقة نادي ماينز عام 2014 عندما سجل 15 هدفًا في 33 مباراة، ومواصلته على هذا النحو بتسجيل 12 هدفًا في الموسم التالي أدى إلى رحيله مقابل سبعة ملايين جنيه إسترليني لصفوف نادي ليستر سيتي الإنجليزي في صيف 2015.

وبعد أقل من سنة على ارتدائه لقميص الثعالب الزرق، عانق أوكازاكي لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في أكبر مفاجآت الدوريات الخمس الكبرى منذ أيام تتويج ديبورتيفو لاكرونيا بقب الليجا الإسبانية مطلع الألفية.

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لكن المعدل التهديفي لأوكازاكي انخفض بشكل تدريجي مع كثرة التغييرات الفنية في ليستر سيتي، وشراء النادي للمهاجم الجزائري إسلام سليماني، مع الاعتماد الكلي على جيمي فاردي في خط المقدمة.

وسجل أوكازاكي ما مجموعه 14 هدفًا بواقع 5 أهداف في الموسم الأول و3 في الموسم الثالث و6 في الموسم الثالث، بينما لم يسجل أي هدف في البريميرليج بموسمه الرابع مع ليستر سيتي، ما دفعه نحو التفكير في تغيير الأجواء هذا الصيف، خاصةً مع عدم تجديد عقده من قبل ليستر.

كتيبة مغربية

يُشرف المدرب الإسباني فيكتور سانشيز على تدريب ملقة والكتيبة المغربية التي بات يمتلكها النادي الآن أكثر من أي وقت مضى.

تسلم فيكتور المسؤولية خلفًا لرامون لوبيز في شهر أبريل الماضي، ورغم فشله في الصعود إلى الليجا، نجح المدرب في تثبيت أقدامه بفضل الأداء الجيد جدًا على الصعيد الهجومي والدفاعي خلال المباريات القليلة التي قاد فيها الفريق.

وجاء استقطاب فيكتور للاعب بشهرة أوكازاكي كان ضمن اهتمامات عدة أندية في الدوري الممتاز بإنجلترا وألمانيا وإيطاليا، ليزيد من تفاؤل عشاق النادي الأندلسي للمنافسة خلال الموسم الجديد على عودة حقيقية إلى الليجا.

كما حفاظ ملقة على أبرز العناصر أمثال الإسباني داني باتشيكو والأوروجوياني مايكل سانتوس والأوكراني يفهين سيليزنوف، بالإضافة إلى كتيبة مغربية بحق، مكونة من 4 لاعبين مغاربة في مقدمتهم “بدر بولهرود” القادم من الفتح الرباطي المغربي بالنصف الثاني من الموسم الماضي، والحارس الدولي المغربي “منير محمدي” الذي لعب 36 مباراة لملقة منذ انضمامه من نومانثيا.

وسمح فيكتور فيرنانديز – لاعب ريال مدريد السابق – بتصعيد لاعب الوسط المغربي الشاب “هشام بوسفياني” من فريق الشباب ومنحه عقد احترافي، ليزامل مواطنيه بدر بولهرود وعدنان تيغدويني” في خط الوسط.

هذا ويفتتح ملقة مسيرته بالسيجوندا يوم 17 أغسطس الجاري على ملعب راسينج سانتاندير الذي انضم له مؤخرًا نجل زين الدين زيدان “لوكا” على سبيل الإعارة من ريال مدريد.