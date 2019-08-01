رياضة | ريال مدريد يحدد سعر التخلص من نجمه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يحدد سعر التخلص من نجمه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية فرنسية بأن ​ريال مدريد​ يسعى للتخلص من نجمه الشاب ​ماريانو دياز​ في فترة الانتقالات الصيفية الحالية وذلك بسبب خروجه من حسابات زين الدين زيدان المدير الفني للفريق في الموسم المقبل.



وكشف موقع le10sport الفرنسي أن الملكي حدد قيمة التخلي عن دياز والتي بلغت من 25 إلى 30 مليون يورو بسبب رغبة الفريق في تدعيم صفوف الفريق استعداداً للموسم الجديد.



وأشار الموقع الفرنسي إلى أن ريال ​بيتيس​ من أبرز المهتمين بخدمات دياز في فترة الانتقالات الحالية وأن الملكي يرحب بانتقاله للنادي الأندلسي.



وذكر الموقع الفرنسي أن دياز رفض الرحيل عن الميرينجي في الموسم المقبل، حيث يتطلع للمنافسة من أجل الحصول على مركز أساسي في كتيبة زيدان.